Семья убитого оператора Галины Гатчинс подала иск против актера Алека Болдуина

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Семья оператора Галины Гатчинс, которую 21 октября 2021 года на съемках случайно застрелил актер Алек Болдуин, подала иск против него.

Об этом сообщает BBC.

Алек Болдуин выстрелил на съемках фильма с боевого патрона, хотя там должен быть холостоц. Сейчас Болдуин — один из нескольких ответчиков, среди других есть помощник режиссера Дэвид Голлс и реквизитор Сара Закри.

Иск в Первый окружной суд Нью-Мексико подал супруг оператора Мэтью и их сын Андрос. Они требуют возместить им утрату. На пресс-конференции адвокаты семейства Гатчинсов также показали анимационную реконструкцию стрельбы. Они заявили, что Болдуин и другие «не смогли выполнить стандартную проверку безопасности и соблюдать основные правила безопасности при обращении с оружием».

В иске также обвиняются съемочная группа в том, что они «срезают углы в процедурах безопасности, когда на карту поставлены человеческие жизни, спешат соблюдать график и игнорируют многочисленные жалобы на нарушение безопасности».

Галина Гатчинс родилась в Украине и выросла на советской военной базе за полярным кругом. Она изучала журналистику в Киеве и кинематографию в Лос-Анджелесе. В 2019 году журнал American Cinematographer назвал ее «новой звездой».