Макрон попросил Путина не признавать «Л/ДНР». Во Франции заявили, что сочтут это «наступлением на Украину»
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- Алексей Ярмоленко
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Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил президента России Владимира Путина не признавать так называемые «республики» на Донбассе.
Об этом сообщили в Елисейском дворце, пишет CNN.
«Мы сохраняем бдительность и просим [Путина] не выполнять просьбы Госдумы», — заявил журналистам представитель Елисейского дворца.
По его словам, Путин якобы заявил, что это была парламентская инициатива, которую он не одобрял.
В то же время министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул, что признание самопровозглашенных «Л/ДНР» будет означать «наступление без оружия» на Украину и ее суверенитет.
«Если бы это произошло, то это была бы невозможная ситуация — она была бы своего рода наступлением без оружия. Это было бы нарушением украинского суверенитета», — отметил он во время слушаний в парламенте.
- Депутаты Госдумы России 15 февраля приняли обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании самопровозглашенных «Л/ДНР». Соответствующий проект постановления собрал 351 голос. Путин в ответ на это заявил, что для урегулирования ситуации на Донбассе необходимо в первую очередь выполнить Минские договоренности.
- В Офисе президента Украины отметили, что обращение Госдумы России усложнит ситуацию в Европе и таким образом РФ делает шаг к разрушению Минских договоренностей. В Министерстве иностранных дел прокомментировали возможное признание Россией самопровозглашенных «Л/ДНР». Там отметили, что это будет означать выход РФ из Минских соглашений.