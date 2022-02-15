Макрон попросил Путина не признавать «Л/ДНР». Во Франции заявили, что сочтут это «наступлением на Украину»

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Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил президента России Владимира Путина не признавать так называемые «республики» на Донбассе.

Об этом сообщили в Елисейском дворце, пишет CNN.

«Мы сохраняем бдительность и просим [Путина] не выполнять просьбы Госдумы», — заявил журналистам представитель Елисейского дворца.

По его словам, Путин якобы заявил, что это была парламентская инициатива, которую он не одобрял.

В то же время министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул, что признание самопровозглашенных «Л/ДНР» будет означать «наступление без оружия» на Украину и ее суверенитет.

«Если бы это произошло, то это была бы невозможная ситуация — она была бы своего рода наступлением без оружия. Это было бы нарушением украинского суверенитета», — отметил он во время слушаний в парламенте.