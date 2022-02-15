МИД Греции вызвал украинского посла из-за погибших и раненых греков во время стрельбы в кафе в Донецкой области

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Matt Artz / Unsplash

Министерство иностранных дел Греции вызвало украинского посла Сергея Шутенко из-за погибших и раненых греков во время стрельбы в кафе в Гранитном Донецкой области. Стрельбу устроили военные ВСУ.

Об этом пишет пресс-служба МИД Греции.

Там отметили, что греческая сторона выразила обеспокоенность и отметила необходимость защиты греческой диаспоры в Украине. Также в МИД Греции призвали провести полное расследование инцидента и привлечь виновных к ответственности.

В ответ посол Украины выразил соболезнования из-за гибели и ранения этнических греков, но заверил, что стрельба произошла не по политическим или этническим мотивам. Посол отметил, что погибли два гражданина Украины, один из которых был этническим греком, двое раненых — тоже греки. Он заверил, что виновные уже задержаны и будут привлечены к ответственности.