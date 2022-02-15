Просьба к Путину признать «Л/ДНР»: Украина просит ОБСЕ срочно созвать «минские консультации»

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Каролина Ускакович / Антон Пчелкин / «Бабель»

Украина просит ОБСЕ созвать внеочередные консультации в Трехсторонней контактной группе из-за обращения Госдумы России к Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

Об этом украинская делегация сообщила во вторник, 15 февраля.

На неотложной консультации Киев хочет узнать от российской делегации ее позицию и дальнейшие шаги — с учетом обращения Госдумы к Путину.