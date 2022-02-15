Просьба к Путину признать «Л/ДНР»: Украина просит ОБСЕ срочно созвать «минские консультации»
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Каролина Ускакович / Антон Пчелкин / «Бабель»
Украина просит ОБСЕ созвать внеочередные консультации в Трехсторонней контактной группе из-за обращения Госдумы России к Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».
Об этом украинская делегация сообщила во вторник, 15 февраля.
На неотложной консультации Киев хочет узнать от российской делегации ее позицию и дальнейшие шаги — с учетом обращения Госдумы к Путину.
- Депутаты Госдумы России 15 февраля приняли обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании самопровозглашенных «Д/ЛНР». Соответствующий проект собрал 351 голос. Путин в ответ на это заявил, что для урегулирования ситуации на Донбассе необходимо, в первую очередь, выполнить Минские договоренности.
- В Офисе президента Украины отметили, что обращение Госдумы России усложнит ситуацию в Европе и таким образом РФ делает шаг к разрушению Минских договоренностей. В Министерстве иностранных дел прокомментировали возможное признание Россией самопровозглашенных «Л/ДНР». Там отметили, что это будет означать выход РФ из Минских соглашений.