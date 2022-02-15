«Должны сделать все для решения проблем Донбасса». Путин отреагировал на обращение Госдумы о признании «Л/ДНР»

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Президент России Владимир Путин заявил, что для урегулирования ситуации на Донбассе необходимо выполнить Минские соглашения.

Так российский лидер прокомментировал обращение Государственной думы к нему с просьбой признать независимость самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

«Мы должны сделать все для решения проблем Донбасса, но прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений», — сказал Путин на брифинге после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

По его словам, Россия рассчитывает, что США, а также европейские страны, прежде всего, Германия и Франция, «окажут влияние на киевские власти» для решения этого вопроса.

В свою очередь Шольц раскритиковал обращение Госдумы. «Если решение Госдумы станет реальностью, это будет нарушением Минского процесса. Это будет политическая катастрофа», — заявил канцлер Германии на совместном с Путиным брифинге.