SpaceX анонсировала новую гражданскую миссию — в открытый космос впервые может выйти турист

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SpaceX

Компания SpaceX представила программу Polaris Program, которая призвана помочь «быстро расширить возможности пилотируемых космических полетов».

Об этом сообщается на сайте компании.

Программу инициировал миллиардер Джаред Айзекман, основатель и генеральный директор Shift4, бывший командиром гражданской миссии Inspiration4, успешно запущенной SpaceX, в прошлом году.

«Программа будет состоять из трех пилотируемых космических полетов, которые продемонстрируют новые технологии, проведут обширные исследования и в конечном итоге завершатся первым полетом космического корабля SpaceX с людьми на борту», — заявили в компании.

Первая миссия в рамках этой кампании получила название Polaris Dawn и будет отправлена в конце 2022 года. Командиром миссии снова будет Айзекман. Вместе с ним полетят: Скотт «Кидд» Потит в качестве пилота миссии, Сара Гиллис в качестве специалиста и Анна Менон в качестве специалиста и врача миссии. В миссии будет задействована капсула экипажа SpaceX Dragon, которая будет запущена из Космического центра Кеннеди на ракете Falcon 9.

«Экипаж Dragon и Polaris Dawn проведет на орбите до пяти дней, в течение которых попытается совершить первый в истории коммерческий выход в открытый космос, проведет научные исследования, призванные улучшить как здоровье человека на Земле, так и наше понимание здоровья человека в будущих космических полетах и станет первым экипажем, который испытает лазерную связь Starlink в космосе, предоставив ценные данные для будущих систем космической связи, необходимых для полетов на Луну и Марс», — заявили в компании.

В компании добавили, что попытка будет предпринята в момент, когда корабль будет находиться на высоте около 500 км над Землей. Для выхода в открытый космос члены экипажа будут облачены в скафандр SpaceX для внекорабельной деятельности, разработанный на базе внутрикорабельного скафандра.