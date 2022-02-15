Организаторы «Оскара» запустили для пользователей Twitter голосование за лучший фильм 2021 года

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Американская киноакадемия запустила зрительское голосование в соцсети Twitter. Людям предлагают выбрать лучший фильм 2021 года.

Об этом киноакадемия сообщила в своем Twitter и на сайте, где тоже можно проголосовать.

Голосование началось 14 февраля и закончится 3 марта. Чтобы проголосовать за фильм, нужно написать твит с его названием и хэштегом #OscarsFanFavorite. В голосовании можно указывать все фильмы, включая те, которые не стали номинантами премии «Оскар».

The Wrap пишет, что фильм-победитель назовут на церемонии вручения «Оскара», но награду он не получит.

Также пользователи могут отметить свои любимые моменты из фильмов хэштегом #OscarsCheerMoment. Конкурс продлится с 24 февраля до 3 марта.