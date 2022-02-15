Глава ЦПК: Кабмин «подорвал» конкурс на директора НАБУ, «выкинув» международного эксперта

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Руководитель «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин сообщил, что Кабинет министров тайно утвердил лишь пять членов комиссии по избранию директора Национального антикоррупционного бюро, вместо шести, как это предусмотрено законом.

Об этом сообщил в своем Telegram.

По его словам, министры выбросили из тройки международных экспертов Драго Коса, который еще выбирает и руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. «Последний, напомню, является членом комиссии по избранию главы САП и не дает Банковой сфальсифицировать/сорвать этот конкурс», — пояснил Шабунин.

Глава ЦПК отметил, что своим решением Кабмин дал основания суду сорвать конкурс на директора НАБУ или отменить его результаты. Ранее он акцентировал внимание на том, что Украину ждет «такой же ад», как и с конкурсом на главу САП.

«Таким образом, конкурсная комиссия не сформирована в срок, предусмотренный законом. И это первый пас Зеленского в ОАСК [Окружной административный суд города Киева] для срыва конкурса (или отмены его результатов). Теперь Кабмин обратится к международникам с просьбой заменить Драго Коса другим экспертом. И это второй, еще более сильный повод для отмены ОАСК конкурса», — заявил Шабунин.

Он пояснил, что законом про не предусмотрена процедура повторного представления кандидатур, что ставит под вопрос законность формирования комиссии и всех ее решений. Шабунин считает такую ситуацию атакой Офиса президента и лично президента Владимира Зеленского на антикоррупционные органы с прямым нарушением закона.

«Единственным выходом из этого позора является возвращение КМУ к этому вопросу и утверждение Драго Коса», — добавил Шабунин.