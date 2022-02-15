Путин готов к переговорам с Западом по гарантиям безопасности
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Omer Messinger / Stringer
Президент России Владимир Путин готов вести переговоры со странами Запада по вопросам так называемых гарантий безопасности и ситуации вокруг Украины.
Об этом журналисту CNN заявил спикер Путина Дмитрий Песков.
«Прежде всего, президент Путин всегда требовал переговоров и дипломатии и фактически он инициировал вопрос о гарантиях безопасности для Российской Федерации. И Украина — это лишь часть проблемы, это часть более крупной проблемы гарантий безопасности для России, и, конечно, президент Путин готов к переговорам» — сказал Песков.
Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США готовы продолжать переговоры с РФ по спорным вопросам.
- 14 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с Путиным заявил, что у РФ есть шансы на договоренности по вопросу так называемых гарантий безопасности.
- Накапливая войска вокруг Украины РФ требует от стран НАТО нерасширения на восток, гарантии неразмещения там ракет и отказ от принятия в Альянс Украины, Грузии и Молдовы. НАТО от политики открытых дверей отказываться не хочет.
- По данным разведок Украины и союзников, Россия возле границ Украины собрала более 130 тысяч военных и значительное количество техники. Западные СМИ писали, что вторжение может начаться 15 или 16 февраля, но официальные лица США говорят, что точной даты никто не знает.