В Мариуполе выбрали место для строительства нового аэропорта

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В Мариупольском районе выбрали место для строительства аэропорта — оно находится в километре от села Юрьевка.

Об этом 14 февраля местному изданию pr.ua рассказал заместитель мэра Мариуполя Сергей Захаров.

На этом месте уже есть взлетная полоса для самолетов сельхозавиации. Сейчас местные власти ожидают окончательного решения международной комиссии гражданской авиации ICAO.

Юрьевка находится от Мариуполя на расстоянии более 30 км, а Мариуполь от линии разграничения еще на расстоянии десятков километров, суммарно — около 70—75 км.

Всего рассматривали три места для строительства местного аэропорта: в районе Мангуша, Стародубовки и Юрьевки. Специализированная комиссия провела исследование и решила, что последний вариант подходит больше всего по разным параметрам — углы наклона при взлетах, посадках и тому подобное. На строительство выделят около $120 миллионов.

В октябре министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщал, что на подконтрольном Донбассе планируется построить еще один аэропорт — в районе городов Славянск и Краматорск. Как вариант рассматривают город Святогорск. Министр обещал построить их через два года.