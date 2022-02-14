Reuters: Россия перебрасывает в Украину боевиков под контролем российских спецслужб
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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NurPhoto / NurPhoto via Getty Images
Россия перебрасывает в Украину боевиков, находящихся под контролем российских спецслужб. Их могут использовать для провокаций.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в разведках западных стран.
По мнению источников, РФ планирует устроить провокации с участием этих боевиков, чтобы создать повод для вторжения. Это могут быть разные беспорядки среди населения или убийства конкретных людей.
По данным разведок западных стран, боевики из разных ЧВК тайно прибывают в Украину. Они находятся под контролем ФСБ и ГРУ РФ. В частности, они занимаются транспортировкой оружия и обучением местных боевиков в «Л/ДНР».
- 11 февраля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что российское наступление вероятнее всего начнется с воздушных бомбардировок и ракетных ударов, которые приведут к многочисленным жертвам среди гражданского населения — но это еще не точно, ведь Штаты точно не знают ни формы, ни даты вторжения.
- Через 30 минут после пресс-конференции Салливана американское издание Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников сообщило, что «любые действия могут начаться уже во вторник [15 февраля]». Вероятно, действия будут включать либо провокацию на Донбассе, либо нападение на Киев.
- После этого немецкое издание Der Spiegel написало, что ЦРУ и американские военные сообщили немецкому правительству и другим странам НАТО об опасениях, что новое вторжение может произойти «уже в следующую среду», 16 февраля. Американское Politico со ссылкой на источники пишет, что президент США Джо Байден уведомил союзников о возможном вторжении 16 февраля.
- Перед этим CNN со ссылкой на ряд источников в Администрации президента США Джо Байдена написало, что американская разведка намеренно распространяет «тревожные прогнозы» по поводу возможного вторжения России в Украину и постоянно рассказывает о новых планах РФ для того, чтобы сдерживать ее от атаки. Таким образом, там хотят показать Кремлю, что знают об их планах.
- В то же время у президента Украины Владимира Зеленского нет точной информации, что Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину в середине февраля.