Москва видит шансы на договоренности по гарантиям безопасности для себя. Лавров предложил Путину идти дипломатическим путем

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Пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с Владимиром Путиным заявил, что у РФ есть шансы на договоренности со странами Запада по вопросу так называемых гарантий безопасности.

Об этом сообщают «Радио Свобода» и Reuters.

На прямой вопрос Путина есть ли шансы договорится, или же Запад хочет втянуть Россию в длительные переговоры, Лавров ответил: «Шансы на договоренности есть. Мне кажется, что наши возможности не исчерпаны. На данном этапе я бы предложил продолжать и наращивать их».

По словам Лаврова, последние встречи и разговоры Путина с лидерами стран показывают, что дипломатия еще не исчерпала себя на фоне повышения рисков для Украины со стороны РФ. Он заявил, что США готовы обговаривать контроль над вооружением, вопрос размещения ракет, но НАТО в целом не намерено отказываться от Украины в Альянсе.

Сейчас МИД РФ готовит ответы на предложения США и НАТО. Путин же поручил Лаврову продолжить консультации с Западом.