Государство сделает выводы. Зеленский попросил депутатов и бизнесменов вернуться в Украину в течение 24 часов
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Президент Владимир Зеленский попросил депутатов и бизнесменов, которые покинули Украину на фоне угрозы вторжения войск России, вернуться в страну в течение 24 часов.
Об этом он заявил на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
«Что касается бизнесменов. Вы сказали, 30 чартеров только вчера [13 февраля] покинули. Это говорит о том, что у нас богатая страна. Главное, чтобы они пустыми вылетали, а не вывозили что-нибудь из Украины [...]. Люди, которые находятся за границей, депутаты разных партий [...]. Мы должны давать им сигнал от государства, Верховной Рады, спикера, я от себя лично хотел бы их попросить, чтобы в течение 24 часов они все же вернулись в страну. Иначе нужно делать нам всем, как государству и руководству, делать серьезные выводы. И, поверьте, мы их сделаем», — сказал президент.
Зеленский отметил, что он и его семья не покидают Киев. Кроме этого, он выразил недовольство в связи с решением некоторых стран перевезти посольства во Львов.
- Ранее «Украинская правда» сообщила, что бизнесмены и олигархи начали массово вылетать из страны чартерными рейсами на фоне сообщений о возможном вторжении. Сообщалось, что страну покинули частные самолеты Рината Ахметова, Бориса Колесникова, депутата Вадима Новинского, Виктора Пинчука и других.
- «Бабелю» у Ахметова подтвердили его отъезд, но заявили, что он вернется.