Во время стрельбы в кафе в Гранитном погибли два этнических грека. В МИД Греции просят о разговоре с Кулебой
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- Алексей Ярмоленко
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Национальная полиция
Во время стрельбы в кафе в Гранитном Донецкой области погибли два этнических грека. МИД Греции уже направило запрос о разговоре с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой по поводу защиты греческого сообщества.
Об этом пишет пресс-служба МИД Греции.
«Выражаем глубокую скорбь в связи с внезапной смертью двух экспатриантов и тяжелым ранением еще двоих в селе Гранитное, что недалеко от линии столкновения на востоке Украины. Также выражаем искренние соболезнования семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении.
Там сообщили, что по предварительным данным, виновными в стрельбе были трое военных ВСУ, у которых произошел конфликт с двумя погибшими по «несущественной причине».
В этой связи глава МИД Греции Никос Дендиас направил запрос о разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить вопросы защиты греческого сообщества.
- В Донецкой области, в селе Гранитное Волновахского района, в кафе военные Вооруженных сил Украины стреляли из закрепленного за ними оружия: погиб военный Национальной гвардии и гражданский. Инцидент между посетителями кафе произошел в воскресенье, 13 февраля, в 00:45. В результате стрельбы один человек погиб на месте, еще один — умер в больнице, а двоих с ранениями госпитализировали.