В Госдуме РФ рассмотрят два постановления о признании «Л/ДНР»
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Пресс-служба Государственной Думы России
В Государственной думе России будет рассмотрено два постановления о признании «Л/ДНР». Одно постановление подала Коммунистическая партия, другое — путинская партия «Единая Россия».
Об этом пишет Интерфакс.
Первый проект постановления подали коммунисты еще в январе. Второй проект появился 14 февраля – его подали депутаты от партии «Единая Россия» Виктор Водолацкий и Артем Туров.
Они предлагают не сразу обращаться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать «Л/ДНР», а сначала провести консультации с МИД России.
«Депутаты Государственной думы считают обоснованным и морально оправданным признание «Донецкой народной республики» и «Луганской народной республики». За прошедшие годы на основе всенародного волеизъявления в «республиках» построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти», — считают авторы постановления.
По данным издания, оба проекта вынесут на голосование Госдумы уже 15 февраля.
- 19 января 2022 года депутаты от Коммунистической партии РФ в Госдуме зарегистрировали проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой официально признать «независимыми государствами» «ДНР» и «ЛНР».
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