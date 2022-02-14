«Суспільне» обратилось к пограничникам с просьбой проверить поездку Alina Pash в Крым
- Автор:
- Костя Андрейковец
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«Суспільне» обратилось в Госпогранслужбу для проверки справки, предоставленной командой певицы Alina Pash касательно поездки в оккупированный Крым в августе 2015 года.
Об этом «Суспільне» сообщило на своем сайте.
Обращение в ГПСУ направлено из-за информации о возможной подделке справки. «Вещатель просит подтвердить или опровергнуть факт подделки документа государственной службы», — сказано в заявлении.
О подделке справки со ссылкой на свои источники сообщал активист Сергей Стерненко.
До завершения проверки соглашение с Alina Pash об участии в песенном конкурсе «Евровидение-2022» подписывать не будут.
Вещатель напомнил, что ранее обращался в ГПСУ по поводу данных о пересечении админграницы с Крымом певицей и ее командой, но получил отказ, поскольку эти данные якобы конфиденциальны. После этого справку предоставила команда Alina Pash, в которой было указано, что в августе 2015 года певица с командой въезжала и выезжала из Крыма через украинский КПВВ.
- Alina Pash 12 февраля победила на Нацотборе на «Евровидение-2022», финал которого состоится 14 мая в Турине. На фоне этого разгорелся скандал вокруг поездки певицы в оккупированный Крым, а некоторые активисты обвинили ее в симпатиях к России из-за старых ее фото в Москве и в куртке в цветах флага РФ.