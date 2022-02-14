Япония эвакуирует из Украины сотрудников посольства

Новости

Facebook / Посольство Японии в Украине

Япония на фоне угрозы вторжения войск России эвакуирует из Украины сотрудников своего посольства.

Об этом со ссылкой на Министерство иностранных дел Японии сообщают NHK и Kyodo.

Посольство будет выполнять лишь ограниченный функционал. После эвакуации в Киеве на месте останутся менее 10 сотрудников, в том числе посол Мацуда Кунинори.

В минувшую пятницу, 11 февраля, МИД Японии выпустил предупреждение для своих граждан, призвав их немедленно покинуть Украину.