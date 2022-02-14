Украинское посольство запросило у Германии 12 тысяч противотанковых ракет

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АрміяInform

На фоне угрозы вторжения войск России посол Украины в Германии Андрей Мельник обратился к правительству ФРГ с запросом на поставку 12 тысяч противотанковых ракет.

Об этом пишет Der Spiegel.

Мельник назвал ситуацию драматической. «Сейчас мы должны быть готовы к худшему сценарию», — заявил он.

Правительство Германии отказывается поставлять Украине летальное вооружение, но украинская сторона надеется на возможность поставок оружия «нижнего порога» (оборонного).

В начале февраля немецкие СМИ сообщали, что Посольство Украины в Германии передало немецкому правительству детальный список необходимого для обороны вооружения. В него вошли: электронные системы наблюдения, оборудование для разминирования, радиостанции, радиолокационные станции, боеприпасы и многое другое. Противотанковых ракет в нем не было.