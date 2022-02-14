США публикуют данные разведки, «чтобы предотвратить войну, а не начать ее»

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Советник президента США по нацбезопасности Джейкоб Салливан утверждает, что США делают публичными данные разведки о вероятности нападения России на территорию Украины, «чтобы предотвратить войну, а не начать ее».

Об этом он сказал он в эфире телеканала CNN.

Салливан настаивает, что такой подход заслуживает большего доверия, чем проявляет общество.

«Мы не можем точно предсказать день, но мы говорили, что мы находимся в том временном интервале, когда вторжение, масштабные военные действия России в Украине могут теперь начаться в любой день», — подчеркнул советник президента США.

Американская разведка также не исключает, что Россия может начать нападение под чужим флагом как повод для вторжения.

По его словам, Белый дом все еще считает, что Россия выберет дипломатический путь урегулирования ситуации. В то же время, он в очередной раз призвал американцев уехать из Украины, мол, в случае вторжения РФ «военной эвакуации» не будет.