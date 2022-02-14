США публикуют данные разведки, «чтобы предотвратить войну, а не начать ее»
- Автор:
- София Телишевская
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Советник президента США по нацбезопасности Джейкоб Салливан утверждает, что США делают публичными данные разведки о вероятности нападения России на территорию Украины, «чтобы предотвратить войну, а не начать ее».
Об этом он сказал он в эфире телеканала CNN.
Салливан настаивает, что такой подход заслуживает большего доверия, чем проявляет общество.
«Мы не можем точно предсказать день, но мы говорили, что мы находимся в том временном интервале, когда вторжение, масштабные военные действия России в Украине могут теперь начаться в любой день», — подчеркнул советник президента США.
Американская разведка также не исключает, что Россия может начать нападение под чужим флагом как повод для вторжения.
По его словам, Белый дом все еще считает, что Россия выберет дипломатический путь урегулирования ситуации. В то же время, он в очередной раз призвал американцев уехать из Украины, мол, в случае вторжения РФ «военной эвакуации» не будет.
- 11 февраля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что российское наступление, скорее всего, начнется с воздушных бомбардировок и ракетных ударов, которые приведут к многочисленным жертвам среди гражданского населения — но это еще не точно, ведь Штаты точно не знают ни форму, ни дату вторжения.
- Через 30 минут после пресс-конференции Салливана американское издание Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников сообщило, что «любые действия могут начаться уже во вторник [15 февраля]». Вероятно, «действия» будут включать либо провокацию на Донбассе, либо нападение на Киев.
- После этого немецкое издание Der Spiegel написало, что ЦРУ и американские военные сообщили немецкому правительству и другим странам НАТО об опасениях, что новое вторжение может произойти «уже в следующую среду», 16 февраля. Американское Politico также со ссылкой на источники пишет, что президент США Джо Байден уведомил союзников о возможном вторжении 16 февраля.
- Перед этим CNN со ссылкой на ряд источников в Администрации президента США Джо Байдена написало, что американская разведка намеренно распространяет «апокалиптические прогнозы» возможного вторжения России в Украину и постоянно рассказывает о новых планах РФ для того, чтобы удерживать ее от атаки. Таким образом там хотят показать Кремлю, что знают об их планах.
- В то же время у президента Украины Владимира Зеленского нет точной информации, что Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину в середине февраля.