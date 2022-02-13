Байден поговорил с Зеленским и пообещал «быструю и решительную реакцию» на дальнейшую агрессию России
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Байден заверил, что в случае дальнейшей агрессии РФ она получит быструю и решительную реакцию от Штатов и союзников.
Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
«Президент Джозеф Байден говорил сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Байден подтвердил приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент Байден четко дал понять, что Соединенные Штаты быстро и решительно вместе со своими союзниками и партнерами отреагируют на любую дальнейшую агрессию России против Украины», — говорится в сообщении.
Также оба президента согласились с важностью продолжать дипломатию и политику сдерживания в ответ на скопление российских войск на украинских границах.
Накануне Байден провел разговор с президентом России Владимиром Путиным. По данным Белого дома, Байден четко дал понять Путину, что новое вторжение в Украину нанесет России непоправимые экономические и человеческие потери. По его словам, начало войны разрушит положение России на геополитической карте, поэтому Байден предостерег Кремль от планов наступления и подтвердил готовность США и союзников к разным сценариям.
- 11 февраля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что российское наступление вероятнее всего начнется с воздушных бомбардировок и ракетных ударов, которые приведут к многочисленным жертвам среди гражданского населения — но это еще не точно, ведь Штаты точно не знают ни формы, ни даты вторжения.
- Через 30 минут после пресс-конференции Салливана американское издание Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников сообщило, что «любые действия могут начаться уже во вторник [15 февраля]». Вероятно, действия будут включать либо провокацию на Донбассе, либо нападение на Киев.
- После этого немецкое издание Der Spiegel написало, что ЦРУ и американские военные сообщили немецкому правительству и другим странам НАТО об опасениях, что новое вторжение может произойти «уже в следующую среду», 16 февраля. Американское Politico со ссылкой на источники пишет, что президент США Джо Байден уведомил союзников о возможном вторжении 16 февраля.
- Перед этим CNN со ссылкой на ряд источников в Администрации президента США Джо Байдена написало, что американская разведка намеренно распространяет «тревожные прогнозы» по поводу возможного вторжения России в Украину и постоянно рассказывает о новых планах РФ для того, чтобы сдерживать ее от атаки. Таким образом, там хотят показать Кремлю, что знают об их планах.
- В то же время у президента Украины Владимира Зеленского нет точной информации, что Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину в середине февраля.