Лизингодатель запретил украинской авиакомпании SkyUp влетать в Украину. Рейс из Мадейры посадили в Кишиневе
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Facebook / SkyUp Airlines
Лизингодатель запретил самолету украинской авиакомпании SkyUp, который летел из Мадейры в Киев, влетать в воздушное пространство Украины. Из-за этого самолет сел в столице Молдовы городе Кишинев.
Объяснение по поводу инцидента компания обнародовала в воскресенье, 13 февраля.
Инцидент произошел 12 февраля с рейсом PQ0902 по маршруту Фуншал (Мадейра, Португалия) — Борисполь (Украина). Тогда лизингодатель — резидент Ирландии — уже во время рейса сообщил SkyUp о немедленном запрете на влет самолета в воздушное пространство Украины.
«Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета предоставил категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев», — пояснили в компании.
Поэтому приняли решение сесть в ближайшем к Украине аэропорту — в Кишиневе. На борту находились 175 пассажиров, им организовали трансфер в Киев.
- 12 февраля нидерландская авиакомпания KLM сообщила, что приостанавливает полеты в Украине. Решение о приостановлении полетов приняли после того, как 12 февраля Министерство иностранных дел Нидерландов присвоило Украине «красный уровень» опасности путешествий и рекомендовало гражданам отказаться от поездок туда. Когда авиакомпания возобновит полеты в Украину, пока неизвестно.