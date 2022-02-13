Австралия и Канада переносят свои посольства из Киева во Львов

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Ратынский Вячеслав / УНИАН

Австралия и Канада на фоне российской угрозы приняли решение временно перенести свои посольства из Киева во Львов.

Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пейн сообщила в Twitter следующее: «В связи с накоплением российских войск на границе с Украиной Австралия руководит выездом сотрудников своего посольства в Киеве, временно приостанавливает там операции и переезжает во Львов».

Глава МИД Канады Мелани Жоли отметила, что дипломатическое присутствие Канады в Украине будет продолжаться, однако они также переносят свой дипломатический офис во Львов, киевский временно не будет работать.

На фоне информационного напряжения 28 стран рекомендовали своим гражданам уехать из Украины — вот полный список.