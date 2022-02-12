Владимир Зеленский провел разговор с лидерами Франции и Канады
- Автор:
- София Телишевская
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
По словам Зеленского, с французским коллегой они обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины, способы активизации мирного процесса в рамках «нормандского формата» и переговоров Трехсторонней контактной группы.
«Обменялись мнениями по поводу последних международных переговоров. Ценю личную вовлеченность Эмманюэля Макрона в процесс деэскалации», — подчеркнул президент.
После этого он заявил, что провел важный разговор с Джастином Трюдо о дипломатических усилиях союзников по деэскалации.
«Приветствую решение Канады предоставить значительный финансовый пакет для укрепления Украины. Еще один мощный сигнал, что Украина и Канада вместе», — резюмировал Зеленский.
Сегодня, 12 февраля, США провели переговоры с Россией на трех уровнях — между президентами, министрами обороны и представителями внешнеполитических ведомств.
- 11 февраля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что российское наступление, скорее всего, начнется с воздушных бомбардировок и ракетных ударов, которые приведут к многочисленным жертвам среди гражданского населения — но это еще не точно, поскольку Штаты точно не знают ни формат, ни дату вторжения.
- Через 30 минут после пресс-конференции Салливана американское издание Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников сообщило, что «любые действия могут начаться уже во вторник [15 февраля]». Вероятно, «действия» будут включать либо провокацию на Донбассе, либо нападение на Киев.
- После этого немецкое издание Der Spiegel написало, что ЦРУ и американские военные сообщили немецкому правительству и другим странам НАТО об опасениях, что новое вторжение может произойти «уже в следующую среду», 16 февраля. Американское Politico также со ссылкой на источники пишет, что президент США Джо Байден уведомил союзников о возможном вторжении 16 февраля.
- Перед этим CNN со ссылкой на ряд источников в Администрации президента США Джо Байдена написало, что американская разведка намеренно распространяет «апокалиптические прогнозы» о возможном вторжении России в Украину и постоянно рассказывает о новых планах РФ для того, чтобы удерживать ее от атаки. Таким образом там хотят показать Кремлю, что знают об их планах.
- В то же время у президента Украины Владимира Зеленского нет точной информации, что Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину в середине февраля.