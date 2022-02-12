Владимир Зеленский провел разговор с лидерами Франции и Канады

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

По словам Зеленского, с французским коллегой они обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины, способы активизации мирного процесса в рамках «нормандского формата» и переговоров Трехсторонней контактной группы.

«Обменялись мнениями по поводу последних международных переговоров. Ценю личную вовлеченность Эмманюэля Макрона в процесс деэскалации», — подчеркнул президент.

После этого он заявил, что провел важный разговор с Джастином Трюдо о дипломатических усилиях союзников по деэскалации.

«Приветствую решение Канады предоставить значительный финансовый пакет для укрепления Украины. Еще один мощный сигнал, что Украина и Канада вместе», — резюмировал Зеленский.

Сегодня, 12 февраля, США провели переговоры с Россией на трех уровнях — между президентами, министрами обороны и представителями внешнеполитических ведомств.