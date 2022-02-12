Alina Pash будет представлять Украину на песенном конкурсе «Евровидение-2022» в Турине
- Автор:
- София Телишевская
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Украину на песенном конкурсе «Евровидение-2022», финал которого состоится 14 мая в Турине, Alina Pash. Она получила больше всего баллов поддержки от жюри и зрителей — 15.
Об этом стало известно в эфире телеканала UA: Первый.
Закарпатская певица записала для конкурса трек «Тени забытых предков». Это лирическая композиция с фольклорными мотивами, в которой объединились украинский и английский языки. Название песни дублирует название одноименной повести классика украинской литературы Михаила Коцюбинского.
По словам исполнительницы, в этой песне нет ее личной истории, в ней — история украинского народа.
Собственно конкурс «Евровидение-2022» состоится в итальянском городе Турине. Полуфиналы запланировали на 10 и 12 мая, а финал — на 14 мая.
- На «Евровидении-2021» Украину представляла группа Go_A с песней «Шум». Она получила 364 голоса (97 от национальных жюри и 267 — от зрителей) и заняла 5 место. Впервые выступление Украины было полностью украиноязычным.
- Ранее Украина уже дважды побеждала Евровидение. В 2004-м это сделала Руслана с песней «Дикие танцы», а в 2016 – Джамала с песней «1944».