Alina Pash будет представлять Украину на песенном конкурсе «Евровидение-2022» в Турине

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Украину на песенном конкурсе «Евровидение-2022», финал которого состоится 14 мая в Турине, Alina Pash. Она получила больше всего баллов поддержки от жюри и зрителей — 15.

Об этом стало известно в эфире телеканала UA: Первый.

Закарпатская певица записала для конкурса трек «Тени забытых предков». Это лирическая композиция с фольклорными мотивами, в которой объединились украинский и английский языки. Название песни дублирует название одноименной повести классика украинской литературы Михаила Коцюбинского.

По словам исполнительницы, в этой песне нет ее личной истории, в ней — история украинского народа.

Собственно конкурс «Евровидение-2022» состоится в итальянском городе Турине. Полуфиналы запланировали на 10 и 12 мая, а финал — на 14 мая.