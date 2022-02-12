На фоне информационного напряжения 28 стран рекомендовали своим гражданам уехать из Украины — полный список

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Ashim D’Silva / Unsplash

Государственный департамент США приказал своим дипломатам, не работающим на критически важных должностях, выехать из посольства США в Киеве, а перед этим глава Белого дома Джо Байден призвал американцев «сейчас же покинуть Украину».

После этих заявлений министерства иностранных дел ряда государств одно за другим стали выпускать предупреждения для своих граждан [не дипломатов] с рекомендациями покинуть Украину и отменить свои поездки туда.

Сейчас такие рекомендации выдали 28 стран, в том числе:

Что касается дипломатов, то еще 24 января Госдеп США дал разрешение на добровольный отъезд государственных служащих и отдал приказ выехать членам семей госслужащих из посольства в Киеве. Аналогичное решение тогда приняли Великобритания, Австралия, Германия, Канада и Израиль.

В то же время в Европейском Союзе заверили, что не закрывают свои представительства в Украине и они продолжают работать. То же касается и посольств стран-членов ЕС.

Украинские власти уверяют дипломатические ведомства, что ситуация контролируемая и в Украине безопасно.

По данным МИД, на территории Украины находится 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций.