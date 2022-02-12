Джо Байден и Владимир Путин больше часа разговаривали о возможном вторжении России на территорию Украины

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Президент США Джо Байден и лидер России Владимир Путин 12 февраля вечером провели телефонный разговор, который длился 62 минуты. Стороны обсудили ситуацию вокруг наращивания российских войск на границе с Украиной.

Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на коммьюнике Белого дома.

По данным Белого дома, Байден четко давал понять Путину, что новое вторжение в Украину нанесет России непоправимые экономические и человеческие потери. По его словам, начало войны разрушит положение России на геополитической карте, поэтому Байден предостерег Кремль от планов наступления и подтвердил готовность США и союзников к разным сценариям.

Свое видение разговора Россия еще не обнародовала.