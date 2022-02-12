Джо Байден и Владимир Путин больше часа разговаривали о возможном вторжении России на территорию Украины
- Автор:
- София Телишевская
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Президент США Джо Байден и лидер России Владимир Путин 12 февраля вечером провели телефонный разговор, который длился 62 минуты. Стороны обсудили ситуацию вокруг наращивания российских войск на границе с Украиной.
Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на коммьюнике Белого дома.
По данным Белого дома, Байден четко давал понять Путину, что новое вторжение в Украину нанесет России непоправимые экономические и человеческие потери. По его словам, начало войны разрушит положение России на геополитической карте, поэтому Байден предостерег Кремль от планов наступления и подтвердил готовность США и союзников к разным сценариям.
Свое видение разговора Россия еще не обнародовала.
- 11 февраля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что российское наступление, скорее всего, начнется с воздушных бомбардировок и ракетных ударов, которые приведут к многочисленным жертвам среди гражданского населения — но это еще не точно, ведь Штаты точно не знают ни форму, ни дату вторжения.
- Через 30 минут после пресс-конференции Салливана американское издание Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников сообщило, что «любые действия могут начаться уже во вторник [15 февраля]». Вероятно, «действия» будут включать либо провокацию на Донбассе, либо нападение на Киев.
- После этого немецкое издание Der Spiegel написало, что ЦРУ и американские военные сообщили немецкому правительству и другим странам НАТО об опасениях, что новое вторжение может произойти «уже в следующую среду», 16 февраля. Американское Politico также со ссылкой на источники пишет, что президент США Джо Байден уведомил союзников о возможном вторжении 16 февраля.
- Перед этим CNN со ссылкой на ряд источников в Администрации президента США Джо Байдена написало, что американская разведка намеренно распространяет «апокалиптические прогнозы» возможного вторжения России в Украину и постоянно рассказывает о новых планах РФ для того, чтобы удерживать ее от атаки. Таким образом там хотят показать Кремлю, что знают об их планах.
- В то же время у президента Украины Владимира Зеленского нет точной информации, что Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину в середине февраля.