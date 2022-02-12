В Раде пройдет закрытое заседание руководителей фракций и групп с силовым блоком

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Yevheniya Kravchuk / Facebook

В Верховной Раде 14 февраля в понедельник состоится закрытое заседание руководителей фракций и групп для встречи с представителями силового блока. Главным вопросом будет обсуждение потенциальной угрозы вторжения России в Украину.

Об этом в эфире «Украина 24» сказал пятый президент Украины и нардеп от «Европейской солидарности» Петр Порошенко.

«Начиная с завтрашнего дня будет переход депутатов к ежедневной работе. Завтра в 16:00 пройдет закрытое заседание руководителей фракций и групп для встречи с представителями силового блока. Это министр обороны, министр внутренних дел, глава СБУ, главы разведок, главы НБУ, Минфина, пригласим премьер-министра», — заявил Порошенко.

Глава партии «Голос» Кира Рудык также сообщила о проведении закрытого заседания.

«Вместе попытаемся достучаться до власти, что нужны радикальные действия в направлениях: обороноспособности, экономической стабильности и информирования украинцев», – отметила Рудык.