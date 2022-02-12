Стоимость нефти марки Brent превысила $95. Последний раз такая цена была в 2014 году

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Zbynek Burival / Unsplash

Стоимость нефти марки Brent за сутки выросла на 4% и превысила $95 за баррель. В последний раз такие показатели были в октябре 2014 года.

Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

По данным Bloomberg, стоимость опционов на нефть резко возросла вместе с ценами на фьючерсы на фоне усиленного напряжения вокруг ситуации с безопасностю на границах Украины.

Издание отмечает, что уже в понедельник, 14 февраля, трейдерам и управляющим активами придется принимать дорогостоящие меры хеджирования против дальнейшего роста цен. Кроме того, аналитикам придется пересмотреть годовые прогнозы.