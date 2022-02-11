Кремль: Путин и Байден 12 февраля проведут телефонный разговор
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Президент США Джо Байден и президенты России Владимир Путин 12 февраля (в субботу) проведут телефонный разговор.
Об этом российским журналистам сообщил спикер Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Действительно, американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным, и завтра вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов», — сказал Песков, добавив, что «запросу предшествовало письменное обращение американской стороны».
Песков не уточнил тему разговора, хотя понятно, что лидеры стран будут обсуждать угрозу вторжения России в Украину.
- Сегодня, 11 февраля, Министерства иностранных дел ряда государств одно за другим начали выпускать предупреждения для своих граждан с призывами срочно покинуть Украину и отказаться от поездок. Решение продиктовано рисками вторжения войск России. Ранее покинуть Украину призвал президент США Байден.
- 11 февраля советник Байдена по безопасности заявил, что Россия может вторгнуться в Украину и до завершения Олимпиады в Пекине. Однако Штаты не знают ни даты, ни формата. По данным Bloomberg, вторжение может начаться 15 февраля.