Почти 40 тысяч вакцинированных подростков открыли карту «єПідтримка». Миллион гривен уже потратили на канцелярию
- Автор:
- София Телишевская
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National Bank Of Ukraine / Flickr
Почти 40 тысяч вакцинированных против COVID-19 подростков воспользовались «єПідтримкою». Более 39 тысяч украинцев в возрасте от 14 до 18 лет уже оформили карты для выплаты денег за вакцинацию — это 64% от подростков, прошедших полный курс вакцинации.
Об этом сообщила замминистра по вопросам цифрового развития Мария Карчевич, передает Минздрав.
«За несколько дней действия программы известно, что на 1,2 миллиона гривен были куплены школьные принадлежности и канцелярские товары, почти на 400 тысяч гривен — товары спортивного назначения, еще 153 тысяч потрачены на услуги в сфере образования», — отметила Карчевич.
По состоянию на 11 февраля более 73 тысяч детей в возрасте от 12 до 17 лет получили одну дозу прививки против COVID-19, более 62 тысяч имеют полную защиту от коронавируса. В Украине дети от 12 лет могут прививаться вакциной Comirnaty от Pfizer.
В Минздраве напоминают, что вакцинации ребенка против коронавируса родителям достаточно записать его в любой прививочный центр. Их адреса и контакты можно найти на сайте vaccination.covid19.gov.ua или узнать по телефону 800 60 20 19.
- Седьмого февраля вступило в силу постановление правительства, которое расширяет программу «єПідтримка» на вакцинированных подростков. Теперь украинцы от 14 лет могут оформить выплату тысячи гривен за полный курс вакцинации против коронавируса. Эти деньги можно потратить на услуги в сфере образования, культуры и спорта, покупку спортоваров и канцелярии. Программа продлится до 18 декабря 2022 года и пройдет в несколько этапов. На первом этапе получение средств будет происходить через приложение «Дія», а на втором (II—III квартал 2022 года) деньги будут выплачивать на руки (но над этим механизмом еще работают).