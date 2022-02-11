Представитель России в «нормандском формате» Дмитрий Козак заявил, что Киев отказывается от переговоров с боевиками – и это ключевой нюанс

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Пресс-служба Кремля

Заместитель руководителя администраций президента России Дмитрий Козак, который представляет интересы России на заседании политических советников «нормандского формата», заявил, что Украина отказалась в итоговом документе цитировать «Минские соглашения», где упоминается необходимость консультаций с боевиками — и это главное противоречие, затянувшее переговоры.

Об этом Дмитрий Козак заявил на брифинге после заседания.

«Наши требования и позиции – политический процесс должен начаться в консультациях с представителями [оккупированого] Донбасса, но Украина тотально отказывалась. Мы хотели, чтобы на следующем заседании Трехсторонней контактной группы начался диалог по поводу будущего статуса Донбасса в составе постконфликтной Украины. Мы не смогли добиться даже согласия на этот диалог. В этом проблема. Поскольку не смогли – письменный итоговый документ не получился», – заявил Дмитрий Козак.

Заместитель руководителя администраций президента России уточнил, что хочет, чтобы Украина в формате «Минска» либо внесла свои предложения по поводу будущего статуса Донбасса, либо отреагировали на предложения боевиков. Козак сказал, что Украина «взяла молчаливую паузу, чтобы подумать». Он добавил, что хочет, чтобы Украина также сформировала конкретные идеи, как можно завершить войну на Донбассе.

10 февраля в Берлине прошла встреча политических советников «нормандского формата». Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что Украина ставила своей целью разблокировать работу Трехсторонней контактной группы по Донбассу, а также решить вопросы обмена пленными и открытия пунктов пропуска на линии разграничения. Также украинская делегация планировала уделить отдельное внимание вопросу скопления войск России вокруг Украины. Однако «случилось, как случилось»: конкретных результатов на встрече добиться не получилось — «не смогли прийти к какому-либо общему документу». Это была вторая встреча с начала этого года. Переговоры представителей Германии, Франции, Украины и России длились более девяти часов.