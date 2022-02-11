Президент Турции выздоровел от коронавируса
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Recep Tayyip Erdoğan / Flickr
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган переболел коронавирусом.
Об этом сообщают турецкие СМИ.
Врач Эрдогана заявил, что ПЦР-тесты за последние два дня не показали наличие вируса у президента и теперь он может вернутся к работе. У его жены Эмине остаются «очень легкие симптомы».
«Мы считаем, что вакцины определенно очень эффективны», — заявил его врач.
Сам Эрдоган в своем Twitter выразил благодарность всем, кто за него молился.
- О заражении Эрдогана и его жены стало известно 5 февраля. Это произошло после его визита в Украину, где он встречался с президентом Владимиром Зеленским.
- В ходе этого визита Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли между странами. Переговоры о подписании соглашения длились 15 лет — с 2006 года.