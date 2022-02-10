BlackSeaNews: Россия разблокировала Азовское море

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Управление навигации и океанографии Минобороны России отменило перекрытие Азовского моря к северу от Керченского пролива.

Об этом сообщил главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко.

Клименко сообщил, что решение снять блокаду приняли сегодня, 10 февраля, в 16:43. Он считает, что на это повлияло беспрецедентное дипломатическое давление на Россию со стороны дипломатов, СМИ и министра иностранных дел Великобритании во время недавних переговоров с главой МИД РФ.

Блокада Черного моря не снята. Клименко отметил, что порты Черного моря — это 95% украинского экспорта, а порты Азова — 5%.