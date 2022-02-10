ДТП с кортежем бизнесмена Ярославского: глава МВД уволил начальника областной полиции и заявил о фальсификации
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- Костя Андрейковец
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УНІАН / Кузьмин Александр
Министр внутренних дел Денис Монастырский отреагировал в своем Facebook на смертельное ДТП с участием автомобиля из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.
Он уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина и заявил, что дело о ДТП будет передано в Главное следственное управление Нацполиции из-за попытки скрыть обстоятельства аварии.
«Причиной таких моих действий стало то, что сегодня следователи харьковской полиции подали в прокуратуру Харьковской области подозрение за совершение резонансного ДТП, которое было составлено на пришедшее утром лицо и заявившее, что именно оно было за рулем авто, на котором было совершено смертельное ДТП. В то же время уже сегодня стало известно, что этот человек находился во время ДТП в другом месте», — написал министр.
Он отметил, что попытка фальсификации дела будет расследована.
- 9 февраля на дороге «Киев-Харьков-Довжанский» произошла смертельная авария: машина из кортежа Ярославского наехала на 50-летнего пешехода. На месте аварии был найден номерной знак кортежа «0018».
- Сам бизнесмен заявил, что не был при ДТП. В его компании заявили, что за рулем был водитель, который работал в одной из вспомогательных служб. Именно он пришел в полицию давать показания. СМИ писали, что сам бизнесмен иногда бывает за рулем.