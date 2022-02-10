ДТП с кортежем бизнесмена Ярославского: глава МВД уволил начальника областной полиции и заявил о фальсификации

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УНІАН / Кузьмин Александр

Министр внутренних дел Денис Монастырский отреагировал в своем Facebook на смертельное ДТП с участием автомобиля из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

Он уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина и заявил, что дело о ДТП будет передано в Главное следственное управление Нацполиции из-за попытки скрыть обстоятельства аварии.

«Причиной таких моих действий стало то, что сегодня следователи харьковской полиции подали в прокуратуру Харьковской области подозрение за совершение резонансного ДТП, которое было составлено на пришедшее утром лицо и заявившее, что именно оно было за рулем авто, на котором было совершено смертельное ДТП. В то же время уже сегодня стало известно, что этот человек находился во время ДТП в другом месте», — написал министр.

Он отметил, что попытка фальсификации дела будет расследована.