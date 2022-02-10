Британия одобрила ужесточение санкций против России. Их введут в случае агрессии против Украины
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Carl Court / Staff
Парламент Великобритании одобрил поправки к закону о санкциях (от 2018 года) против России, которые ужесточают ограничительные меры. Эти поправки набирают силу с сегодняшнего дня, 10 февраля.
Об этом сообщает правительство Великобритании.
Теперь Британия в случае военного вторжения или агрессии РФ против Украины может ввести санкции против более широкого круга людей и организаций. Ранее меры касались причастных к дестабилизации обстановки в Украине.
Новая редакция закона позволяет ввести санкции против первых лиц РФ, людей и организаций из стратегических секторов экономики, против оборонных, химических, финансовых, IT-компаний, против связанных (значимых) с правительством компаний, даже косвенно, а также против их владельцев и руководителей.
- Санкции, кроме Британии и стран ЕС, России обещают США.
- США за вторжение войск России в Украину угрожают РФ разрушительными санкциями, которые нанесут «непоправимые потери» российской экономике. Под санкции попадут банковский сектор, Владимир Путин, (вероятно) «Северный поток — 2», РФ отключат от SWIFT, а Джо Байден обещал, что российские банки не смогут работать с долларами. России грозит тотальный паралич международных расчетов и валютный шок с дефицитом товаров, который затронет все население страны.
- В феврале глава МВФ заявил, что страны, которые пострадают от санкций против России, могут рассчитывать на поддержку.