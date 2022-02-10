Прокуратура Беларуси открыла дело против мэра Днепра из-за бело-красно-белого флага
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Ратинский Вячеслав / УНИАН
Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении мэра Днепра Бориса Филатова из-за бело-красно-белого флага возле мэрии города.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Филатову инкриминируют разжигание национальной вражды (ч. 2 ст. 130 УК), за что в Беларуси грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.
В прокуратуре заявили, что Филатов «надругался над исторической и культурной реликвией» и «унизил национальную честь» народа Беларуси. «Это явно вредит тесным и дружественным связям наших народов, свидетельствует о нежелании вести конструктивный диалог», — заявили в ведомстве.
Расследованием будет заниматься Следственный комитет РБ.
- 9 февраля Филатов сообщил, что возле мэрии Днепра заменили флаг официальный Беларуси бело-красно-белым. Он отметил, что это была «народная инициатива». Посольство Беларуси в ответ направило в Министерство иностранных дел Украины ноту протеста из-за якобы «акта вандализма».
- Бело-красно-белый флаг — один из исторических национальных символов белорусов. Он был официальным флагом Белорусской Народной Республики (1918-1919) и Республики Беларусь с 1991 года по 1995 год. В 1995 году, когда к власти пришел Александр Лукашенко, в стране провели референдум и утвердили новый флаг и герб, которые по сути были советскими.
- Сегодня бело-красно-белый флаг — это символ протестного движения против диктаторского режима Лукашенко.