Часть вышедших из строя спутников Starlink сгорела над Пуэрто-Рико. Момент сняли на видео

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Часть интернет-спутников Starlink компании SpaceX, которая вышла из строя из-за геомагнитной бури, сгорела в атмосфере Земли над Пуэрто-Рико.

Момент сгорания засняли камеры некоммерческой организации Sociedad De Astronomia Del Caribe. Специалисты SAC полагают, что на видео от 7 февраля попал момент разрушения одного или нескольких спутников.

Нидерландский специалист Марко Лангбрек пишет в своем блоге, что сломанные спутники будут сгорать в атмосфере на протяжении недели в районах между 53 градусами северной широты и 53 градусами южной широты.

SatTrackCam