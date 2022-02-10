Часть вышедших из строя спутников Starlink сгорела над Пуэрто-Рико. Момент сняли на видео
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Часть интернет-спутников Starlink компании SpaceX, которая вышла из строя из-за геомагнитной бури, сгорела в атмосфере Земли над Пуэрто-Рико.
Момент сгорания засняли камеры некоммерческой организации Sociedad De Astronomia Del Caribe. Специалисты SAC полагают, что на видео от 7 февраля попал момент разрушения одного или нескольких спутников.
Нидерландский специалист Марко Лангбрек пишет в своем блоге, что сломанные спутники будут сгорать в атмосфере на протяжении недели в районах между 53 градусами северной широты и 53 градусами южной широты.
- 8 февраля SpaceX сообщила, что потеряла из-за геомагнитной бури около 40 спутников Starlink, которые были запущены 3 февраля. Тогда на орбиту выводили группу из 49 спутников.