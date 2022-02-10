Страны Балтии подали запрос в ОБСЕ из-за войск России в Беларуси. Они хотят знать общее количество

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Литва, Латвия и Эстония 9 февраля подали официальный запрос в ОБСЕ с требованием раскрыть численность войск и военной техники, которые задействованы в российско-беларусских учениях «Союзная решимость — 2022».

Об этом сообщает Defense News со ссылкой на представителя посольства Эстонии в Вашингтоне. Это же ранее со ссылкой на источники сообщал корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

Страны Балтии активировали механизм Венского документа ОБСЕ от 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Он позволяет всем членам ОБСЕ, среди которых и Беларусь, запрашивать информацию о военных учениях если есть какой либо признак угрозы другим членам организации.

Ответ на запрос должен быть предоставлен в течении 48 часов. Если Минск его даст, то страны Балтии могут просить о встрече с официальными представителями Беларуси.