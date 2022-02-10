Tesla третий раз с начала месяца отзывает партию электрокаров из-за дефекта программного обеспечения

Новости

В США автокомпания Tesla отзовет 26 681 электрокар из-за дефекта программного обеспечения, ухудшающего скорость оттаивания лобового стекла. Это может увеличить риск возникновения других дефектов и снизить видимость водителя на дороге.

Об этом, опираясь на выводы Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), сообщает CNBC.

Отзыв распространяется на некоторые автомобили Model 3 (2021-2022 гг. выпуска), Model S, Model X и Model Y (2020-22).

Tesla заявила, что предложит владельцам бесплатные обновления программного обеспечения и 1 апреля отправит владельцам этих электрокаров соответствующие уведомления.