Принц Чарльз второй раз заболел коронавирусом
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
-
WPA Pool / Pool / Getty Images
Принц Уэльский Чарльз второй раз с начала пандемии заболел коронавирусом. Сейчас 73-летний герцог находится на самоизоляции.
Положительный результат теста он получил утром 10 февраля, а вечером 9 февраля был на мероприятии вместе с министром внутренних дел Прити Пател.
«Его Королевское Высочество глубоко разочаровано тем, что он не сможет присутствовать на сегодняшних мероприятиях в Винчестере, и попытается перенести свой визит на ближайшее время», — сообщил Кларенс-хаус в Twitter.
Впервые коронавирусом принц Чарльз заболел в марте 2020 года. В феврале 2021 года он вакцинировался вместе с женой, герцогиней Корнуольской Камиллой Паркер Боулз.
В последние дни коронавирус выявили также у королевы Дании Маргрете II и короля Испании Филиппа.
- Английская королева Елизавета II в обращении по случаю 70-летия ее правления заявила, что хочет, чтобы герцогиня Корнуольская Камилла после коронации принца Чарльза стала королевой-консортом. Дело в том, что многие англичане до сих пор поддерживают первую жену Чарльза, принцессу Уэльскую Диану, а поэтому не принимают Камиллу. Однако теперь поддержка Елизаветы открыла ей прямой путь к статусу королевы.