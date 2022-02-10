Принц Чарльз второй раз заболел коронавирусом

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Принц Уэльский Чарльз второй раз с начала пандемии заболел коронавирусом. Сейчас 73-летний герцог находится на самоизоляции.

Положительный результат теста он получил утром 10 февраля, а вечером 9 февраля был на мероприятии вместе с министром внутренних дел Прити Пател.

«Его Королевское Высочество глубоко разочаровано тем, что он не сможет присутствовать на сегодняшних мероприятиях в Винчестере, и попытается перенести свой визит на ближайшее время», — сообщил Кларенс-хаус в Twitter.

Впервые коронавирусом принц Чарльз заболел в марте 2020 года. В феврале 2021 года он вакцинировался вместе с женой, герцогиней Корнуольской Камиллой Паркер Боулз.

В последние дни коронавирус выявили также у королевы Дании Маргрете II и короля Испании Филиппа.