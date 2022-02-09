Джо Байден поговорил с Эмманюэлем Макроном после визита французского президента в Россию и Украину
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- София Телишевская
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Mikhail Metzel / Contributor
Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном после визита французского лидера в Россию и Украину.
Об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки.
«Президент поговорил с президентом Макроном этим утром», — заявила Псаки и добавила, что до конца недели планируется еще несколько разговоров с европейскими лидерами.
Отметим, что это был уже третий разговор президентов за последнюю неделю.
- 7 февраля президент Франции Макрон встречался в Москве с президентом Путиным. Их переговоры длились более пяти часов. Деэскалация вокруг Украины была центральной темой визита французского президента. Уже 8 февраля Макрон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.