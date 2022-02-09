Чехия с 1 марта отменяет большинство коронавирусных ограничений
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Pedro Szekely / Flickr
В Чехии с 1 марта отменят большинство коронавирусных ограничений. Действительной останется норма о ношении масок в публичных местах.
Об этом сообщает Czech Radio.
В заведениях уже с 18 февраля больше не потребуют ковид-сертификаты. Также в стране будет постепенно увеличиваться разрешенное количество посетителей на культурных и спортивных мероприятиях.
С четверга, 10 февраля, правительство обнародует планы по тому, как непривитые смогут снова посещать публичные места и мероприятия. Правительство отметило, что развитие пандемии отвечает прогнозам экспертов, при этом количество инфицированных и госпитализированных постепенно снижается. Министерство здравоохранения сообщило о более чем 37 тысячах новых случаев коронавируса за сутки 8 февраля — это рекордный показатель.
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в Чехии полностью вакцинировано 63,5% ее населения, что ниже среднего показателя по Европейскому Союзу — 70%.
- Перед этим Италия также анонсировала ослабление карантина: там с пятницы, 11 февраля, отменяют правило об обязательном ношении масок на улице, а также правительство анонсировало «широкое открытие» страны.
- Дания с 1 февраля первой в Евросоюзе отменила все карантинные ограничения, несмотря на распространение штамма «Омикрон». Страна решила полагаться на высокий уровень вакцинации. Более 60% датчан вакцинированы третьей дозой и, учитывая число переболевших, власти считают, что около 80% населения страны защищены от тяжелого течения коронавируса.