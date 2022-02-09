WSJ: Байден одобрил план Пентагона по эвакуации американцев на случай вторжения России в Украину
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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The White House / Flickr
Президент США Джо Байден одобрил план Пентагона по эвакуации американцев на случай потенциального вторжения России в Украину. В Штатах хотят избежать такой хаотической эвакуации, как в Афганистане.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Около 1 700 американских военных 82 воздушно-десантного корпуса, прибывшие в Польшу, в ближайшие дни начнут разворачивать временные палатки, контрольно-пропускные пункты и другие сооружения, чтобы подготовиться к приему американцев в случае эвакуации.
В то же время, американские чиновники заверили, что военные США не будут заходить на территорию Украины и проводить эвакуацию. Они будут только обеспечивать материально-техническую поддержку и координировать выезд американцев из Украины в Польшу. По их данным, в Украине находится около 30 тысяч граждан США.
Над этим планом работают в том числе и военные командиры, которые участвовали в эвакуации из Афганистана. В США ее считают достаточно успешной, но хаотичной, и в Украине этого хотят избежать. К тому же там не хотят сравнивать ситуацию в Украине и Афганистане, поскольку украинское правительство и армия вряд ли сдадутся и будут так просто свергнуты, как это было в Кабуле.
Кроме этого, чиновники США подчеркивают, что эвакуация американцев до того, как Россия предпримет серьезные действия, станет для Путина сигналом о том, что Штаты считают вторжение неизбежным и больше не будут полагаться на дипломатический способ урегулирования ситуации. В то же время, есть и те, кто опасается, что в случае вторжения американцы могут застрять в Украине.
- На территории Украины находятся 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций. 5 государств сообщили МИД Украины о намерениях осуществить эвакуацию членов семей и части сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию: США, Великобритания, Австралия, Канада и Германия.
- Остальные государства, Европейский Союз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций не планируют эвакуировать или сокращать количество персонала.
- МИД Украины назвал эвакуацию преждевременной. Президент Владимир Зеленский призвал глав дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине, не покидать страну на фоне военной угрозы.