Госбюро расследований сообщило Виктору Януковичу о новом подозрении — он якобы склонил к дезертирству военных УДО

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Василий Максимов / УНИАН

Государственное бюро расследований сообщило новое подозрение бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. Речь идет о подстрекательстве военных Управления госохраны к дезертирству.

Об этом ГБР сообщило 9 февраля.

Госбюро объясняет: 24 февраля 2014 года Янукович, убегая от уголовной ответственности за преступления Майдана, склонил заместителя начальника Управления государственной охраны – начальника Службы безопасности президента к дезертирству. Как следствие, начальник охраны Януковича не вернулся на место службы со служебной командировке из Крыма, а выехал вместе с ним и другими военными УГО в Россию.

Пост начальника Службы безопасности президента Украины в начале 2014 года занимал Константин Кобзарь.

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В ближайшее время Государственное бюро расследований обратится в суд, чтобы Януковича заочно арестовали.