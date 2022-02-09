В Украину прибыл британский самолет с военной помощью для теробороны

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В международный аэропорт «Борисполь» прибыл британский борт с военной помощью, о чем накануне говорил министр обороны Алексей Резников по итогам беседы с британским коллегой Беном Уоллесом.

Трансляцию разгрузки самолета ведет Reuters.

В описании к трансляции Reuters указывает, что Украине доставили средства обороны. На кадрах можно видеть десятки двухметровых в высоту стеллажей с деревянными ящиками.

Министр обороны сообщает, что Boeing C-17A Globemaster III привез груз для территориальной обороны Украины — это бронежилеты, шлемы, товары военного назначения и техника.