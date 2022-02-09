Иран заявил о создании ракеты, которая способна ударить по Израилю и базам США
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- Костя Андрейковец
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
Иран представил новую боевую ракету под названием Khaibar-buster, которая якобы может достичь территории Израиля и бить по базам США в регионе. Заявленная дальность действия — 1 450 км.
Об этом пишет Haaretz со ссылкой на гостелевидение Ирана.
Иранская сторона утверждает, что ракета высокоточная, способна пробивать системы противоракетной обороны и полностью произведена в Иране. Подтвердить эту информацию пока не удается.
Израильские СМИ отмечают, что название у ракеты не простое. Khaibar-buster — это отсылка к еврейской крепости Хайбар, которая сейчас находится на территории Саудовской Аравии. Она была захвачена мусульманами в VII веке.
- Заявление Ирана прозвучало на следующий день после возобновления непрямых переговоров в Вене по возобновлению ядерного соглашения с Ираном.
- В конце декабря Иран сообщил об успешном запуске в космос трех спутников для «исследовательской миссии». У стран Запада это вызвало тревогу. США в 2019 году ввели санкции против Космического агентства Ирана и двух исследовательских организаций из-за того, что они могли продвигать программу баллистических ракет, способных нести ядерные заряды.