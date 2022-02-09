Instagram расширила управление аккаунтом для пользователей. Вскоре появится функция доверенного лица

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Разработчики соцсети Instagram расширили функционал управления учетными записями. Теперь пользователи могут удалять или архивировать старые посты, отметки, комментарии, лайки, истории, IGTV и Reels.

Об этом сообщается в блоге Instagram.

Расширенное управление позволит пользователям фильтровать контент по дате, искать недавно удаленные посты и смотреть историю переходов по ссылкам.

Весь вышеуказанный функционал доступен во вкладке «Ваша активность» в разделе «Профиль».

Instagram

Кроме этого, Instagram тестирует функцию восстановления доступа к аккаунту с помощью доверенного лица.

«Чтобы помочь людям, потерявшим доступ к своим учетным записям, мы тестируем способ, с помощью которого люди могут попросить своих друзей подтвердить свою личность и восстановить доступ к своей учетной записи», — сказано в сообщении.

Детали этой функции представят позднее.

Instagram