Бывшего главу тендерного комитета Департамента соцполитики КГГА подозревают в хищении 2,5 миллиона гривен
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- Екатерина Кадакова
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Facebook / Прокуратура міста Києва
Бывшему главе тендерного комитета Департамента соцполитики Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщили о подозрении в хищении 2,5 миллиона гривен на целевой программе «Турбота. Назустріч киянам».
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.
По данным следствия, в конце 2018 года экс-директор Департамента соцполитики сговорился с тогдашним главой тендерного комитета и предпринимателем, по искусственным условиям были проведены два тендера, их результатом стали договоры на поставку медицинских изделий (средств личной гигиены) с подконтрольным предприятием по завышенным ценам.
Сейчас открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц).
Ранее о подозрении в хищении 2,5 миллиона гривен прокуратура сообщила экс-директору Департамента соцполитики КГГА. С февраля 2015 года по 15 мая 2019 года эту должность занимал Юрий Крикунов.
- Ранее первому заместителю главы КГГА Николаю Поворознику вручили подозрение по делу о земельном участке возле станции метро «Сырец», который находился в пользовании Совета нацбезопасности и обороны.
- Впоследствии прокуроры вручили подозрение другому заместителю главы КГГА Петру Пантелееву по делу столичного завода «Радикал». Его подозревают в том, что на заводе не провели восстановительные мероприятия по ликвидации последствий экологического загрязнения.