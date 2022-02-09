Бывшего главу тендерного комитета Департамента соцполитики КГГА подозревают в хищении 2,5 миллиона гривен

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Facebook / Прокуратура міста Києва

Бывшему главе тендерного комитета Департамента соцполитики Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщили о подозрении в хищении 2,5 миллиона гривен на целевой программе «Турбота. Назустріч киянам».

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

По данным следствия, в конце 2018 года экс-директор Департамента соцполитики сговорился с тогдашним главой тендерного комитета и предпринимателем, по искусственным условиям были проведены два тендера, их результатом стали договоры на поставку медицинских изделий (средств личной гигиены) с подконтрольным предприятием по завышенным ценам.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц).

Ранее о подозрении в хищении 2,5 миллиона гривен прокуратура сообщила экс-директору Департамента соцполитики КГГА. С февраля 2015 года по 15 мая 2019 года эту должность занимал Юрий Крикунов.