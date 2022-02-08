Лидеры Франции, Германии и Польши обговорили угрозу вторжения России в Украину. Они верят в силу диалога с РФ

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Президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда и канцлер Германии Олаф Шольц провели встречу в Берлине, обговорив угрозы вторжения России в Украину и безопасности Европы.

Лидеры заявили, что едины в стремлениях предотвратить войну в Европе и остановить наращивание войск РФ возле Украины. Дуда и Макрон сказали, что все стороны, в том числе Россия, должны найти общее решение для выхода из опасной ситуации.

Макрон считает, что «твердый диалог» с РФ, возможно даже на нескольких площадках — это «единственный путь к миру в Украине». Олаф также считает, что дипломатия — это основной путь для с сдерживания России от агрессии.

Лидер Франции сказал, что европейские страны, как и США и НАТО, тоже будут работать над предложениями России по гарантиям безопасности для нее.

Дуда же высказался более критично. Он считает, что главная задача в этой ситуации - обеспечивать соблюдение международного права и сохранять территориальную целостность стран, которые не входят в НАТО.