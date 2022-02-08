Италия отменяет ношение масок на улице. Страна готовится к «широкому открытию»
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Marco Cantile / Contributor
В Италии с пятницы, 11 февраля, отменяют правило об обязательной носке масок на улице. Об этом сообщает The Local.
До этого времени маска нужна во всех общественных местах — как внутри, так и снаружи. Это правило ввели в декабре 2021 года, когда началась вспышка штамма коронавируса «Омикрон». С 11 февраля защитные маски необходимо будет носить только в местах массового скопления людей и в закрытых общественных местах. Маски не нужны будут, по меньшей мере, до 31 марта.
Сначала ожидалось, что маски на улицах отменят только в «белых» зонах с низким уровнем риска, но потом решили сделать это по всей стране. Это первый шаг правительства к смягчению коронавирусных ограничений. Перед этим страна анонсировала свое «более широкое открытие».
В Италии полностью вакцинировано около 80% людей. Уровень новых случаев и госпитализации в последние недели постепенно снижается, но количество погибших остается неизменно высоким: в среднем за сутки умирает от 300 до 450 человек.
- С 1 февраля в Италии стала обязательной COVID-вакцинация для людей старше 50 лет. Граждане, которые не сделали по крайней мере первую прививку, за исключением освобожденных от вакцинации по состоянию здоровья, будут разово оштрафованы на €100.